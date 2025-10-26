ЗАРЕЖДАНЕ...
Предупреждения за времето утре, интензивни валежи и гръмотевици
Още сутринта от северозапад валежите ще спират, облачността ще намалява и около и след пладне ще се установи предимно слънчево време в северозападните и централните райони. В Южна и Югоизточна България все още ще вали, като на места ще е интензивно с гръмотевици, но до края на деня и там ще спре. Вятърът навсякъде ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде умерен и силен.
Минималните температури за денонощието ще са от 5° до 10°С в повечето населени места, малко по-високи по морския бряг и ще бъдат отбелязани към края на деня и вечерта. Максимални стойности между 13° и 18°С, по-ниски в Перник и София.
