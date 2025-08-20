Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Премиерът: България е сред най-силните поддръжници на европейската интеграция на Украйна
Автор: ИА Фокус 14:44Коментари (0)118
©
България е сред най-силните и активни поддръжници на европейската интеграция на Украйна, основана на принципа на собствените заслуги. Готови сме да помогнем на Киев по европейския път, като споделим ценен опит в интеграционния процес. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на видеоконферентния му разговор с украинския премиер Юлия Свириденко, съобщават от правителствената пресслужба.

Премиерът Желязков приветства силната ангажираност на Украйна по отношение на ключовите реформи, свързани с ЕС, особено в контекста на настоящите геополитически предизвикателства за сигурността и продължаващата пълномащабна руска агресия. България твърдо вярва, че бъдещето на Украйна е в ЕС, европейската интеграция е гаранция за просперитет в целия регион, отбеляза министър-председателят. България подкрепя решението за отваряне на първи преговорен клъстер, подчерта Желязков и акцентира върху значението на украинския план за действие относно националните малцинства, като го счита за незаменим компонент за откриване на първата преговорна глава.

Министър-председателят Росен Желязков потвърди неотменната подкрепа на България за Украйна в контекста на войната. Приветстваме всички усилия, насочени към осигуряване на трайно решение, включително чрез твърдия ангажимент на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна, посочи Желязков. По думите му преговорите трябва да се основават на принципите на справедливост, суверенитет и гаранции за сигурност, като се гарантира, че мирът не е просто отсъствие на война, а основа за дългосрочната стабилност, сигурност и просперитет на Европа и Украйна.

Премиерът Росен Желязков изтъкна също готовността на страната ни да се ангажира в процеса на следвоенно възстановяване, реконструкция и реформи в Украйна. В хода на срещата бяха обсъдени и въпроси от областта на регионалната енергийна сигурност и транспортната свързаност.



Още по темата: общо новини по темата: 345
19.08.2025 »
19.08.2025 »
19.08.2025 »
18.08.2025 »
16.08.2025 »
15.08.2025 »
предишна страница [ 1/58 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Преназначиха ген. Емил Тонев за шеф на НСО
14:44 / 20.08.2025
2/3 от българите смятат, че цените са се увеличили в последните с...
14:01 / 20.08.2025
Известна механа спира работа, персоналът бил много безотговорен и...
13:59 / 20.08.2025
Няма загинал работник в завод "Арсенал", мъж е пострадал при пожа...
13:59 / 20.08.2025
Тези неща водят до сърдечна аритмия
14:01 / 20.08.2025
Голяма рокада: Шефовете на ДАНС в Пловдив и Варна са сменени!
13:27 / 20.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:49 / 19.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Морска приказка ли? Това е положението към този час на плажовете в Бургаско!
11:07 / 19.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България и Войната в Украйна
Поскъпване на хранителните продукти
Нов инцидент в оръжейния завод "Арсенал" в Казанлък
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: