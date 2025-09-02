ЗАРЕЖДАНЕ...
|Премиерът: Няма да има злоупотреба с парите от новия капитал на ББР
Това веднага създаде разнопосочни мнения в политическата среда у нас. Повод са раздадените в миналото кредити за стотици милиони, които не е сигурно, че ББР ще си върне.
Според премиера Росен Желязков има ясни механизми, които да гарантират, че до подобно развитие на обстоятелствата в бъдеще няма да се стигне.
"Увеличаването на капитала на ББР се случва с ресурс, който е по специална сметка на Министерството на финансите за чужди средства. Контролира се на ежедневна база от БНБ и разходите са свързани само с инвестиции на държавни предприятия и общини", отговори премиерът на въпрос на "Фокус" по темата.
