В края на юли правителството обяви, че ще вдигне с 4 млрд. лв. капитала на Българската банка за развитие.



Това веднага създаде разнопосочни мнения в политическата среда у нас. Повод са раздадените в миналото кредити за стотици милиони, които не е сигурно, че ББР ще си върне.



Според премиера Росен Желязков има ясни механизми, които да гарантират, че до подобно развитие на обстоятелствата в бъдеще няма да се стигне.



"Увеличаването на капитала на ББР се случва с ресурс, който е по специална сметка на Министерството на финансите за чужди средства. Контролира се на ежедневна база от БНБ и разходите са свързани само с инвестиции на държавни предприятия и общини", отговори премиерът на въпрос на "Фокус" по темата.



