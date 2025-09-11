Новини
Премиерът: Няма основание за активиране на член 5 от Договора за НАТО
Автор: Петър Дучев 13:47Коментари (0)101
© Булфото (архив)
Осъждаме нарушаването на въздушното пространство на Полша, което считаме за непровокирано и същевременно изразяваме решителността на Алианса да предприеме всички необходими действия, които и договорът предполага. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти по повод навлизането на руски дронове на полска територия.

Премиерът определи случилото се като абсолютно ненужна провокация, която не спомага за успокояване на обстановката между Русия и държавите от Европейския съюз от една страна и между Русия и членовете на НАТО. Дават се все повече аргументи за това, около което ние в Коалицията на желаещите се обединяваме - че трябват сериозни гаранции за сигурност на Европа, за да е ясно, че Съюзът има необходимата отбранителна готовност и възможност да пресече всякакви опити на провокации и на агресия, отбеляза Желязков.

В отговор на въпрос от медиите министър-председателят заяви, че към момента няма основание за активиране на член 5 от Договора за НАТО. Премиерът Желязков посочи също така, че през вчерашния ден се е провела среща на ниво постоянни представители. Обсъден е въпросът както за оценката, така и за координация по отношение на позицията на съюзниците в Алианса, нашата позиция е ясна тя е в съгласие с останалите, добави Желязков и заяви, че на този етап няма предвидена среща на друго ниво.



Статистика: