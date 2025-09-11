ЗАРЕЖДАНЕ...
|Премиерът: Няма основание за активиране на член 5 от Договора за НАТО
Премиерът определи случилото се като абсолютно ненужна провокация, която не спомага за успокояване на обстановката между Русия и държавите от Европейския съюз от една страна и между Русия и членовете на НАТО. Дават се все повече аргументи за това, около което ние в Коалицията на желаещите се обединяваме - че трябват сериозни гаранции за сигурност на Европа, за да е ясно, че Съюзът има необходимата отбранителна готовност и възможност да пресече всякакви опити на провокации и на агресия, отбеляза Желязков.
В отговор на въпрос от медиите министър-председателят заяви, че към момента няма основание за активиране на член 5 от Договора за НАТО. Премиерът Желязков посочи също така, че през вчерашния ден се е провела среща на ниво постоянни представители. Обсъден е въпросът както за оценката, така и за координация по отношение на позицията на съюзниците в Алианса, нашата позиция е ясна тя е в съгласие с останалите, добави Желязков и заяви, че на този етап няма предвидена среща на друго ниво.
