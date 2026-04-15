Дерогацията за работата на "Лукойл Нефтохим Бургас" бе удължена до 29 октомври, а с коментар по този повод излезе служебният премиер Андрей Гюров.

"Рафинерията на "Лукойл" вече може да оперира нормално и сега ролята на специалния управител е да осигури доставките, така че тя да може да работи на пълен капацитет и да няма недостиг на горива по бензиностанциите", каза той в свое видео обръщение.

Burgas24.bg припомня, че особеният управител на "Лукойл Нефтохим" е Румен Спецов, който беше назначен от държавата в края на 2025 година.

Това се случи след като САЩ наложиха санкции срещу руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт".