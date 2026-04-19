"Гласувах в любимия град за една страна, в която в парламента се влиза с идеи и политики, а не с пачки в пояса. Държава, в която политиците не се самозабравят, а полицията работи с чест и достойнство по закон. Както и за прокуратура, която разследва сигналите на гражданите, а не на бухалките“. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров, който упражни правото си на глас в Националната хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий“ в Благоевград, информира Burgas24.bg.

Гюров, който гласува на машина, призова гражданите да дадат своя вот. "Много е важно всички днес да излязат и да гласуват, за да покажем, че свободните хора и техният глас са по-силни от всякакви жалки опити за манипулиране на изборите“, каза още премиерът.