ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Премиерът Желязков: Целта е до следващото лято в Плевен да няма режим на водата
"Не е време да говорим за минали грешки, а да действаме решително и без отлагане“, категоричен бе министър-председателят. Желязков посочи, че въпросът е комплексен и изисква политическа воля както на централната власт, така и на местната администрация. Правителството вече има създадена организация и набелязани мерки. Министър-председателят акцентира върху необходимостта от поемане на политическия риск от страна на общината при изпълнението на ремонтните дейности, въпреки неизбежните временни неудобства за гражданите. "Ако общината няма политическия потенциал и волята да го направи, да каже. Ако не може, ще го направи ВиК, ако и ВиК не може - ще търсим извънредни мерки, но няма как да оставим въпросът нерешен“, подчерта още премиерът.
Премиерът Росен Желязков подчерта, че въпреки усилията за подобряване на водоснабдяването и намирането на нови водоизточници, проблемът с безводието няма да се реши без сериозен ремонт на ВиК мрежата в Плевен, по която загубите на вода надхвърлят 70%. Министър-председателят отбеляза, че досега само 1 милиона лева от общо 50 милиона лева от общинската програма за Плевен са били насочени за водоснабдяване. В тази връзка Росен Желязков бе категоричен, че програмата ще бъде преразгледана и цялата сума ще бъде използвана за ВиК проекти.
Министър-председателят разпореди на вицепремиера Атанас Зафиров, който е председател на Националния борд по водите, да действа своевременно и ежеседмично да отчита изпълнението на предприетите действия. Росен Желязков поиска приоритетно да се следи спазването на утвърдените срокове и ефективното усвояване на финансовите ресурси, осигурени за решаване на кризата.
"Хората заслужават сигурност и качество на водоснабдяването“, посочи още премиерът.
Министър-председателят е възложил на "Напоителни системи“ анализ за алтернативни решения за Плевен, които могат да бъдат включени в краткосрочните мерки, с цел максимално ефективно управление на водните ресурси.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 88
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Подробности за случая със служителите, поискали подкуп от шофьори...
15:41 / 29.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 окто...
14:46 / 29.09.2025
Наши лекари откриха труп на жена, арестуван е криминален тип
14:43 / 29.09.2025
Ивайло Петров, прокурор: Съдът докладва справка, че Пепи Еврото н...
13:57 / 29.09.2025
Трайчо Трайков: Шофьорите от екипа на Роби Уилямс нямали пари в б...
13:25 / 29.09.2025
Консумирайте 30 грама фибри на ден за здраво сърце
12:29 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:15 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета