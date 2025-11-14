Росен Желязков свиква спешно Съвета по сигурност към Министерски съвет заради избора на особен управител на "Лукойл".
Това съобщи председателят на парламента Рая Назарян като по този начин го извини за отсъствието му от парламентарния контрол.
Името на особения управител се очаква до часове.
Очаквайте подробности.
