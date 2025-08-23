ЗАРЕЖДАНЕ...
|Премиерът Желязков е станал дядо за втори път, момиченцето се казва Матея
Новината бе съобщена от бабата от страна на бащата на новороденото дизайнерката Евгения Борисова. Ето какво написа тя въ Facebook на 13 август: "Бог е най-великият творец, създател и винаги е навреме. Винаги съм казвала, че е щедър и добър. Дарява, лекува, прощава и обича! Днес ме дари с Матея. Моята първа женска рожба-внучка, но обичта ми е като към първа дъщеря. Възприемам всичките си внуци като собствени деца и се вълнувам силно. Желая й всичко най-хубаво в приключението живот.
Щастие, успехи, разум, късмет, интуиция, много любов, която да е взаимна! Нека да е обградена от най-любими хора винаги! Бог да я напътства, закриля и обича! На баба прекрасното момиченце. Обичам те, Матея!".
