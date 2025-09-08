Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Премиерът на Черна гора: България в еврозоната е абсолютно правилно
Автор: Елиза Дечева 17:12Коментари (0)139
©
България е твърд и постоянен поддръжник на европейската перспектива на Черна гора. Подгорица покрива всички изисквания на преговорните глави и уверено върви в посоката, базирана на собствените заслуги. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на съвместния брифинг с черногорския премиер Милойко Спаич.

Българският министър-председател пожела на своя колега именно Черна гора да стане 28-ият член на Европейския съюз. "Ние гледаме в една посока както в геополитически, в европейски и в регионален аспект", посочи Желязков. Той беше категоричен, че процесът по разширяване е гаранция за сигурност и стабилност и допринася за това ЕС да става все по-силен. "България ще подкрепя Черна гора, ще подкрепяме и всички останали страни, които са кандидати и се справят успешно с преговорния процес, базиран на собствени заслуги за това да бъдат колкото се може по-скоро част от нашия съюз", добави още Желязков.

Премиерът специално акцентира и върху необходимостта от подобряване на свързаността в региона. По думите му това може да става както по линия на предприсъединителните фондове, така и по други начини, включително публично частното партньорство. Трябва да развиваме дигиталния и енергийния пазар, посочи Желязков и даде за пример неизползвания потенциал за развитие на дигиталната икономика посредством наличната инфраструктура между Италия и Черна гора. По отношение на транспортната свързаност премиерът Желязков обърна специално внимание на свързаността по въздух. Министър-председателят изтъкна, че е важно компетентните органи на България и на Черна гора да се фокусират върху насърчаването на бизнес интереса за осъществяване на редовни полети. Най-осъществимите варианти са тогава, когато са заключени в рамките на определени пакети - транспорт, туризъм, свързаност и привличане на трети страни, които да бъдат част от тази свързаност, отбеляза Желязков. Целта е да се получи сериозен продукт, който да бъде както базиран на сезонни интереси, така и на довеждащи полети за осъществяването на полети за по-далечна дистанция.

Премиерът на Черна гора Милойко Спаич от своя страна заяви, че страната му ще продължи да работи както за въздушната, така и за сухопътната свързаност чрез реализирането на важни транспортни проекти. Така например пътуването от София до Подгорица ще бъде улеснено чрез изграждането на автомагистрала със средства по линия на Европейската банка за възстановяване и развитие. Спаич също изрази надежда, че страната му ще стане 28-ия член на ЕС, като подчерта усилията на Черна гора по пътя й на евроинтеграцията. Евроинтеграцията започва най-напред с регионалната интеграция, затова трябва да имаме близки съседи, които силно подкрепят присъединяването на Черна гора към ЕС, заяви още Милойко Спаич. По думите му еврото е помогнало много на страната му в дългосрочен план и открои предимствата от използването на евровалутата. Според Спаич инвеститорите са много по-спокойни, когато се използва еврото, защото е изключително ликвиден инструмент. Убеден съм, че влизането на България в еврозоната е абсолютно правилно, категоричен бе черногорският премиер.

Преди съвместната пресконференция в Подгорица министър-председателят Росен Желязков и черногорският премиер Милойко Спаич подписаха Споразумение за научно и технологично сътрудничество между България и Черна гора. Документът дава нова перспектива за развитие на двустранното сътрудничество в науката, технологиите и иновациите с акцент върху двустранни проекти, мобилността на учени и обмена на данни и информация за съвместни научни изследвания.

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и Мая Вукичевич, транспортен министър на Черна гора, подписаха двустранна декларация за сътрудничество за създаване на работна група, която има за цел в бърз порядък да свърже София и Подгорица чрез директна въздушна линия.



Още по темата: общо новини по темата: 1240
05.09.2025 Министър: Не трябва да очакваме, че ще забогатеем с въвеждането на
еврото
04.09.2025 Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
04.09.2025 Министри обясниха в прав текст ползите от еврото
04.09.2025 БНБ: Нито един портфейл няма да остане празен на 1.1.2026
03.09.2025 Правителството одобри промени по приемането на еврото
03.09.2025 Нешка Робева копае в градинката
предишна страница [ 1/207 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Четвърти ден издирват мъж, изчезнал край Пазарджик
17:10 / 08.09.2025
ФБР поиска от Apple да отключи телефона на Алексей Петров
17:08 / 08.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
17:08 / 08.09.2025
Верижна катастрофа на АМ "Тракия" предизвика сериозно задръстване...
17:11 / 08.09.2025
Държавата остави Ники без лечение
17:12 / 08.09.2025
Лято до края на септември?
17:13 / 08.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Първият учебен ден
Застреляха Алексей Петров
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: