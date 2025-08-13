Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Премиерът приветства най-младите доброволци от пожарите край Сунгурларе
Автор: Самуил Иванов 10:40Коментари (0)27
©
Това са момчетата, които в тези трудни дни, със своя тих и скромен пример в Сунгурларе, се притекоха на помощ по свой начин, но той стана толкова видим за всички и даде такъв кураж на огнеборците, на горските, на доброволците, че нямаше вариант да не ги поканя тук. 

Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на заседанието на Министерския съвет. Той приветства най-младите доброволци, които помагаха  на огнеборците в борбата им с огнената стихия в Сунгурларе. 

"Направих това, за да изразим своята благодарност. Не само на тях - те са посланици на всички онези, които в тези усилни времена показват човешки добродетел, показват онзи скромен, тих героизъм, но същевременно онова, което ни кара да се чувстваме обединени като хора и българи. Да бъдем насочени един към друг, с онази човечност и емпатия, която липсва толкова в днешно време", заяви Росен Желязков

Министрите от кабинета аплодираха смелите момчета, помагали на огнеборците. 

Росен Желязков каза още: "Техният пример става достояние и нека това е заразителния пример за тези млади момчета, тези български мъже, защото ние вече не трябва да мислим за тях като нашето бъдеще, а ангажимент към нашето настояще".



Още по темата: общо новини по темата: 206
13.08.2025 135 пожара са потушени през последното денонощие
12.08.2025 ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
12.08.2025 Правителството на Кирил Петков купило система за пожарогасене, която вече три години не може да бъде използвана
12.08.2025 Митов: Сухото време и силният вятър правят пожарите трудни за овладяване
11.08.2025 Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
11.08.2025 България използва системите на ЕС за борба с пожарите у нас
предишна страница [ 1/35 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Росен Желязков: Атаките срещу нас подгряват есенната политическа ...
10:35 / 13.08.2025
Ето го документа, доказващ изплатените над 2 млн. лева бонуси в А...
10:36 / 13.08.2025
Читател: Ужас по АМ "Тракия"! Цялото ми стъкло беше в насекоми, н...
10:21 / 13.08.2025
Защо е важно да използваме новото приложение MedicinePrice?
10:12 / 13.08.2025
Продават ни разтворимо кафе на цена със 74% надценка?
10:05 / 13.08.2025
Доц. Кунчев: Да пием рекламирани лекарства не е реалистично
10:09 / 13.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Антисемитски вандализъм срещу паметника на спасителите на бургаските евреи
11:19 / 12.08.2025
Банда непълнолетни с вкус към скъпото: Направиха удар за хиляди левове в Бургас
09:31 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: