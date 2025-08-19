Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Премиерът с коментар след преговорите за Украйна във Вашингтон
Автор: Петър Дучев 15:20Коментари (0)34
© Булфото (архив)
На днешната видеоконференция на "Коалицията на желаещите" обсъдихме резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон. Това написа в профила си в Х министър-председателят Росен Желязков.

"Всички канали за подкрепа за Украйна, които сме установили досега, трябва да продължат да се прилагат координирано като ключов елемент от гаранциите за сигурност", допълва той.



Още по темата: общо новини по темата: 4487
19.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
предишна страница [ 1/748 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бойко Борисов обсъди свързаността между България и Турция с Бинал...
13:30 / 19.08.2025
Заплащането на работниците в този град е толкова ниско, че една п...
13:04 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, кое...
12:49 / 19.08.2025
ТИР разкъса мантинелата и се блъсна в друг
12:30 / 19.08.2025
Вижте как изглежда автобусът, след като джигитът с летящия автомо...
11:53 / 19.08.2025
Доброволци по джапанки и къси панталони не бива да доближават огъ...
11:46 / 19.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Дете загина след падане от парашут в Несебър
България и Войната в Украйна
Лято 2025
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: