Премиерът с коментар след преговорите за Украйна във Вашингтон

© Булфото (архив) На днешната видеоконференция на "Коалицията на желаещите" обсъдихме резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон. Това написа в профила си в Х министър-председателят Росен Желязков.



"Всички канали за подкрепа за Украйна, които сме установили досега, трябва да продължат да се прилагат координирано като ключов елемент от гаранциите за сигурност", допълва той.