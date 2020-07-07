ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Ïðåìèåðúò ñâèêà ÍÎÙ è ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî
Ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ ðàçïîðåäè íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð Êèðèë Àíàíèåâ è Ùàáà äà ïðîäúëæàò óñèëèÿòà çà óêðåïâàíå íà áîëíè÷íèòå çàâåäåíèÿ, â êîèòî ñå ëåêóâàò ïàöèåíòè ñ COVID-19, òàêà ÷å äà ðàçïîëàãàò ñ âñè÷êî íåîáõîäèìî – ëè÷íè ïðåäïàçíè ñðåäñòâà, ëåêàðñòâà, äåçèíôåêòàíòè, êàêòî è ñ íåîáõîäèìèÿ êàäðîâè ðåñóðñ.
Áåøå îáñúäåíî îùå è ïðîâåæäàùîòî ñå ó íàñ êëèíè÷íî ïðîó÷âàíå íà ìåäèêàìåíò çà ñðåäíî òåæêè è ëåêè ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ êàòî ñå î÷àêâàò ðåçóëòàòèòå è ñòàíîâèùåòî íà Èçïúëíèòåëíàòà àãåíöèÿ ïî ëåêàðñòâàòà.
Ìèíèñòúð Àíàíèåâ è ÍÎÙ äîêëàäâàõà íà ïðåìèåðà Áîðèñîâ, ÷å ñà äàäåíè óêàçàíèÿ íà îáëàñòíèòå îïåðàòèâíè ùàáîâå è Ðåãèîíàëíèòå çäðàâíè èíñïåêöèè çà çàñèëâàíå íà òåêóùèÿ êîíòðîë ïî èçïúëíåíèå íà ðàçïîðåäåíèòå ìåðêè çà ñïðàâÿíå ñ íîâèÿ âèðóñ. "Ïðîäúëæàâàéòå äà ñëåäèòå çà ïðèëàãàíåòî íà äîêàçàëèòå ñâîÿòà åôåêòèâíîñò ìåðêè çà îãðàíè÷àâàíå íà çàáîëåâàåìîñòòà", ïîä÷åðòà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîðèñîâ.
Â õîäà íà ñðåùàòà áå îáúðíàòî ñïåöèàëíî âíèìàíèå íà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñ íà Áàëêàíèòå è íà ðåãèñòðèðàíèÿ çíà÷èòåëåí ðúñò íà íîâîîòêðèòèòå ñëó÷àè â ðåäèöà áëèçêè äî íàñ ñòðàíè êàòî Ðåïóáëèêà Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ, Ñúðáèÿ, Êîñîâî, Òóðöèÿ.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 3850
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/642 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (2)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 15 ìèí.
0
ïðåäè 16 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
174 íîâîçàðàçåíè, 85 èçëåêóâàíè è ÷åòèðèìà ïî÷èíàëè çà 24 ÷àñà
06:24 / 07.07.2020
"Çàáðàíåíè òóðèñòè" çàîáèêàëÿò îãðàíè÷åíèÿòà è èçïîëçâàò Áúëãàðèÿ...
22:44 / 06.07.2020
80% ïî-ìàëêî òóðèñòè ïîñåòèëè Ãúðöèÿ â ñðàâíåíèå ñ ìèíàëàòà ãîäèí...
22:20 / 06.07.2020
NOVA ñïèðà "Ïëþñ-ìèíóñ", íà íåãîâî ìÿñòî - òóðñêè ñåðèàë
20:18 / 06.07.2020
Ãåðìàíêà èçáðà ðîäîïñêî ñåëî ïðåä Êàðèáèòå
20:16 / 06.07.2020
Â Ïëîâäèâ ñå ïîÿâè ñêàíäàëíèÿò òðàíñïàðàíò "White Lives Matter"
19:22 / 06.07.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Îôèöèàëíî: Óäúëæèõà èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà!
13:08 / 06.07.2020
Ðåøåòêè çà êàðíîáàòëèÿòà Æèâêî, îáðàë æåíà â Áóðãàñ
12:01 / 06.07.2020
Ãîëÿì ñïàä íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâðóñ â Áúëãàðèÿ
08:23 / 06.07.2020
Èçâúíðåäíî: Îòêðèõà ïàöèåíòà, õâúðëèë ñå îò òðåòèÿ åòàæ íà ÓÌÁÀË-Áóðãàñ
17:17 / 06.07.2020
Ñîôèÿíêà ñå óäàâè íà Ñåâåðíèÿ ïëàæ â Ïîìîðèå
08:48 / 06.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà