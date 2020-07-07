Ïðåìèåðúò ñâèêà ÍÎÙ è ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî

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Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 10:06 / 07.07.2020Êîìåíòàðè (2)129
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Ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ ïðîâåäå ðàáîòíà ñðåùà ñ ÷ëåíîâåòå íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá, íà êîÿòî áå îáñúäåíà àêòóàëíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà, ñâúðçàíà ñ ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19. Íà ðàçãîâîðà ïðèñúñòâà è ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî Êèðèë Àíàíèåâ.

Ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ ðàçïîðåäè íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð Êèðèë Àíàíèåâ è Ùàáà äà ïðîäúëæàò óñèëèÿòà çà óêðåïâàíå íà áîëíè÷íèòå çàâåäåíèÿ, â êîèòî ñå ëåêóâàò ïàöèåíòè ñ COVID-19, òàêà ÷å äà ðàçïîëàãàò ñ âñè÷êî íåîáõîäèìî – ëè÷íè ïðåäïàçíè ñðåäñòâà, ëåêàðñòâà, äåçèíôåêòàíòè, êàêòî è ñ íåîáõîäèìèÿ êàäðîâè ðåñóðñ.

Áåøå îáñúäåíî îùå è ïðîâåæäàùîòî ñå ó íàñ êëèíè÷íî ïðîó÷âàíå íà ìåäèêàìåíò çà ñðåäíî òåæêè è ëåêè ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ êàòî ñå î÷àêâàò ðåçóëòàòèòå è ñòàíîâèùåòî íà Èçïúëíèòåëíàòà àãåíöèÿ ïî ëåêàðñòâàòà.

Ìèíèñòúð Àíàíèåâ è ÍÎÙ äîêëàäâàõà íà ïðåìèåðà Áîðèñîâ, ÷å ñà äàäåíè óêàçàíèÿ íà îáëàñòíèòå îïåðàòèâíè ùàáîâå è Ðåãèîíàëíèòå çäðàâíè èíñïåêöèè çà çàñèëâàíå íà òåêóùèÿ êîíòðîë ïî èçïúëíåíèå íà ðàçïîðåäåíèòå ìåðêè çà ñïðàâÿíå ñ íîâèÿ âèðóñ. "Ïðîäúëæàâàéòå äà ñëåäèòå çà ïðèëàãàíåòî íà äîêàçàëèòå ñâîÿòà åôåêòèâíîñò ìåðêè çà îãðàíè÷àâàíå íà çàáîëåâàåìîñòòà", ïîä÷åðòà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîðèñîâ.

Â õîäà íà ñðåùàòà áå îáúðíàòî ñïåöèàëíî âíèìàíèå íà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñ íà Áàëêàíèòå è íà ðåãèñòðèðàíèÿ çíà÷èòåëåí ðúñò íà íîâîîòêðèòèòå ñëó÷àè â ðåäèöà áëèçêè äî íàñ ñòðàíè êàòî Ðåïóáëèêà Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ, Ñúðáèÿ, Êîñîâî, Òóðöèÿ.



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08:23 / 06.07.2020
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17:17 / 06.07.2020
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08:48 / 06.07.2020
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16:12 / 06.07.2020
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17:20 / 05.07.2020
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