|Премиерът за трагедията в Несебър: Трябва да има държавна регулация за такива атракциони, не можем да стоим безучастни
"Има човешка дейност, която не може да бъде изцяло покрита от регулаторни режими. Това е и ресурсово, и обществено неприемливо, защото, когато се борим за намаляване на административната регулация, трябва да си даваме сметка кои са онези обществени отношения, в които интервенцията на държавата е необходима.
Инцидент като този показват , че дори за дейности, които изискват по-висока степен на самоконтрол, отговорност и дължима грижа от оператори, които предлагат такива атракциони, от една страна. И от друга страна - извършването на дейности, които са високо рискови и се предлагат на пазарен принцип, трябва държавата да предприеме необходимите действия по начална превенция по отношение на безопасността и намаляване на риска, както и последващ контрол", заяви Желязков.
По думите му този въпрос засяга не само атракционните във въздуха, но и тези по земя и вода.
"Възложил съм на съответните министри и агенции да направят необходимите предложения за новата нормативна регулация на тези дейности. В случая такива инциденти показват, че там е мястото на държавата - да има регулация", заяви той.
