Препоръка: 60 работни дни остават до еврото в България, започвайте да внасяте парите си в банката!
Автор: ИА Фокус 13:51Коментари (1)146
©
60 работни дни остават до официалното преминаване към евро у нас. Най-важното е да не оставяме всичко за последния момент. Това заяви пред БНТ Илия Лингорски, член на Управителния съвет на БНБ.

По думите му подготовката на платежните системи е напреднала, а банковата система е подготвена за преминаване към единната европейска валута. Усилията на регулаторите са много важни, за да могат всички граждани да са сигурни в процеса на преминаване към еврото.

"Да не изчакваме до последния момент и максимално наличностите в обращение, които имаме в български лева, било то хартия, монети, от рано да започнем да ги внасяме по банковите си сметки. Превалутирането чрез банковата сметка ще бъде най-удобният начин за всеки един да не се реди на опашки. Има населени места в България, които са много малки, в които няма банкови клонове, където вече "Български пощи" ще поемат част от товара и те ще обезпечат едно спокойствие и сигурност за житеите на тези малки населени места, котио ще могат да обменят, както през банките без комисионна през първите 6 месеца", коментира Лингорски.



Aнонимен
преди 1 ч. и 13 мин.
Не ги внасяйте сега ги харчете купете си нещо туй Ши ви остане неги давайте на банките станат ли в евро те вече не са ваши и банката Ши ви кажи кога да ги харчите не ви е
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
