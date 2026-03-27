Превозвачите обявиха 10% загуби заради високите цени на горивата
Диалогът с държавата и рискът за населените места
По отношение на разговорите с министъра на транспорта и премиера, тя заяви, че са били продуктивни.
"Обещаха ни към днешна дата да има разговори на ниво министерство и конкретни предложения. Мерките по време на Ковид-19 и в началото на войната в Украйна бяха доста ефективни за бранша. Успяхме да запазим голяма част от превозвачите и транспорта на населените места, които в момента не мога да кажа, че ще успеем да запазим", подчерта Милтенова.
Проблеми с общините и забавени плащания
Тя изтъкна и друг проблем, с общините, кметовете и нежеланието им да съдействат на превозвачите, като даде пример с Асеновград.
"От януари до настоящия момент колегите там не са си получили плащанията, въпреки че от бюджета парите са предоставени на общината още през януари. Те не могат да си покрият разходите за горива. Всеки прехвърля топката. Това е пример за злоупотреба с държавни средства", обяви председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи пред Bulgaria ON AIR.
Според изпълнителния директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров, голяма част от автопарка, между 25 и 30%, не оперира поради липса на оборотни средства във фирмите.
"В благоприятен за превозвачите случая, горивото се плаща две седмици, след като е заредено. Преговорите с големите логистични компании са много тежки", коментира той.
Димитров също изрази мнение, че разговорите с правителството са протекли в добър тон.
"Не чухме конкретна мярка, която да се разработва. Ние предложихме мерки, основната е по италиански модел - на база зареденото количество за предходния месец гориво на територията на Италия се създава виртуален портфейл на превозвача. Не му се превеждат пари, но 28% от платената сума за гориво, той получава в този портфейл. Втора мярка - замразяване на лизинговите вноски за тежкотоварните автомобили", конкретизира гостът.
Какви са проблемите в автобусния транспорт
"Първият проблем е в автобусните линии. Повечето са възложени с обществени поръчки, по които ние нямаме големи механизми за увеличаване на цената на транспортната услуга. Средствата, предоставени от държавата - въпросните 5,7 млн., покриха необходимостта, но само на субсидирани автобусни линии", обобщи Милтенова.
Тя изтъкна, че по-големият проблем не е увеличението на цената на билета, а липсата въобще на обществен транспорт.
"Всеки ден, в който губим средства, са пагубни за бизнеса - и за товарния, и за автобусния. Важно е в рамките на следващата седмица да имаме действащи механизми, защото сме закъснели с мерките. Апелирам общините, които не са се разплатили с превозвачите, за го направят в кратък срок", заяви председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи.
Димитров също настоя за адекватни мерки.
