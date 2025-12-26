"Отпуск се ползва по начина, предвиден в закона - с молба до работодателя и с негово писмено разрешение. Съществуват и други практики, които не са законни, например - фиктивни болнични. Проблемът при тях е, че понякога болничният е реален, но издаден без основание. Има процедури, по които работодателят може да го оспори и органите да проверят дали документът е легитимен". Това заяви адвокатът по трудово право Радостина Янева в ефира наТя припомни, че през 2026 година работните дни ще бъдат 248, а работните часове - 1948.По закон, когато празникът е в неделя, следващият ден е почивен. "Тоест почивката се прехвърля на първия работен ден след празника. Например, ако 3 март се падне в неделя, ще почиваме следващия понеделник. През 2026 г. 3 март е във вторник, а 2 и 4 март са работни дни", обясни тя.Янева подчерта, че в случая може да се слее отпуската с почивните дни. "Например, може да си вземете отпуск от петък. Така почивката ви ще бъде петък, събота, неделя, понеделник и вторник. Към отпуската се броят само работните дни", подчерта тя.И посъветва да планираме отпуската си предварително, но и да се съобразяваме с работодателя. "Работните дни са важни както за служителя, така и за работодателя. Законът изисква отпуската да се ползва официално чрез разрешение от негова страна. Той има право да откаже да пусне служителя в отпуска. Няма конкретно ограничение колко пъти в годината може да стане това, но не може да откаже отпуск за цялата година, защото минималните 20 дни годишно са гарантирани. До 10 от тях може да се отложат за следващата година при определени хипотези. Но минимумът за ползване в текущата гдоина е поне 10 дни", подчерта Янева.Тя посъветва, в случай че работодателят откаже отпуск, да се обърнем към Инспекцията по труда. "Те проверяват дали има нарушения, дават предписание на работодателя и, ако ситуацията не се разреши, служителят може да се обърне към съд за защита на правата си", посочи Янева.: 1 май (петък) и 6 май (сряда) са официални празници. С отпуск на 4 и 5 май се осигурява общо 6 дни почивка.- 24 май е неделя, което прави 25 май почивен ден. С няколко дни отпуск преди това може да се създаде по-дълга почивка.: Денят на съединението (6 септември) е неделя, което прави 7 септември почивен. Денят на независимостта (22 септември) е вторник, което позволява съчетаване с отпуск на 21 септември.: Коледа е от 24 до 28 декември, а Нова година – 31 декември (четвъртък). С отпуск за 29, 30 и 31 декември, плюс 1 януари, можем да почиваме общо 11 дни.