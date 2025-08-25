Новини
През август морето е най-опасно - как да се предпазим от инциденти
Автор: ИА Фокус 08:39
©
През август морето е най-опасно – мъртвото течение и силното вълнение представляват сериозна опасност дори за най-опитните плувци. През последните дни се увеличават и случаите на инциденти, завършили с трагичен край по Южното Черноморие.

За какво да внимаваме на плажа и какви рискове крие морето по това време на годината?

Благодарение на усилията на двамата братя Борислав и Виктор Байчеви мъж бива спасен на плажа в Несебър. Двама мъже на средна възраст игнорират техните предупреждения, че морето е опасно и влизат във водата. Течението ги повлича. Единият от тях все пак успява да излезе, но другият продължава да се дави във водата.

"Аз и брат ми взехме макарата. Инструктирахме част от туристите, които идваха да помогнат. И успяхме да го извадим. Винаги покрай Буната има течение".

При мъртвото течение всеки добър плувец е в опасност, предупредиха двете момчета.

"По това време на годината морето е много по-опасно от юни и юли, защото излизат т.нар. североизточни ветрове. Морето стига до 4 - 5 бала вълнение и създават течения, от които туристите много трудно излизат", това каза за обществената телевизия Митко Колев, който е старши спасител в Слънчев бряг.

При попадане в течение най-добре е да бъде сигнализирано на спасителите, допълни той.



Статистика: