През декември се променят датите за изплащане на пенсиите и обезщетенията
© Фокус
Датите за изплащане на пенсиите ще са такива по изключение, тъй като с решение на Министерския съвет от 19 ноември т.г. дните 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени еднократно за неприсъствени, предвид което се съкращава технологичното време за приключване на процедурата по извършване и разчитане на пенсионните плащания преди края на годината.
Заедно с пенсиите за декември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени и приетите с постановление на Министерския съвет коледни добавки в размер на 120 лева. Еднократната сума към пенсиите ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г., е в размер до 638 лв. включително. Право на тази добавка имат около 536 хиляди души.
На 2 декември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец ноември.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 декември (понеделник).
Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика "Календар на плащанията“.
С тези последни за годината преводи Националният осигурителен институт символично затваря една глава, в която левът ни служи повече от век като валутата, която съпътстваше трудовия път на поколения българи. От 1 януари 2026 г. страната ни, като пълноценен член на европейското семейство, поема по нов път с въвеждането на еврото. НОИ остава ангажиран да гарантира плавен преход и навременност на всички бъдещи плащания.
Още по темата
/
МОН: Доходите на младите висшисти се увеличават тройно за последните 10 години – вижте заплатите
21.11
НОИ: За година пенсионерите се увеличиха с над 12 хил., а до септември пенсиите "изядоха" близо 73% от планираното за годината
21.11
НОИ ще плаща днес
18.11
Бивш министър: Близо 5 хил. служители в системата на МВР взимат заплата и пенсия. Има и работещи с ТЕЛК решения
13.11
При натрупана инфлация от над 40% за 5 години, народът не е оптимист: До Нова година не се знае още колко ще поскъпне
26.10
НАП с напомняне
24.10
Още от категорията
/
Делян Пеевски: Няма да позволя на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората
10:45
Пламен Димитров: Недостигащите средства в бюджета най-вероятно ще бъдат взети от капиталовата програма
09:29
Любомир Дацов: Има нужда от системно обръщане на политиката независимо, че на никой не му се иска да прави структурни реформи
27.11
Семейството на Коцев: Филип Буков организира кампания за набиране на средствата за покриване на гаранцията
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.