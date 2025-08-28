Новини
През юли: От над 10 хил. безработни до 24-годишна възраст, работа са започнали едва 672
Автор: Десислава Томева 17:27
©
От началото на годината 11 426 младeжи до 29 години са започнали работа на първичния пазар на труда с подкрепата на Агенцията по заетостта. Само през месец юли новоназначените младежи са 1397, от които 672 са на възраст до 24 години. Данните са на Министерството на труда и социалната политика, цитирани от "Фокус".

Бюрата по труда в страната предоставят подкрепа, съобразена с нуждите на всеки младеж – от посреднически услуги, през обучения, до програми за придобиване на опит и трудови навици. Особено внимание се отделя на младите хора, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда. Те се насочват към подходящи обучения и заетост от младежки и ромски медиатори.

Данните за юли показват леко увеличение на броя на безработните младежи до 24 години, които достигат 10 070 лица, или 6.7% от всички безработни. Най-голям дял сред тях (над 54%) имат младежите със средно образование. Тези с висше образование се увеличават с над 58% спрямо юни, макар и да остават относително малък дял – 4.8% от всички млади безработни.

Над две трети от безработните младежи до 24 години нямат специалност или квалификация, което ограничава възможностите им за реализация. В същото време, положителен сигнал е, че близо 70% от тях са с регистрация до 4 месеца, което подсказва за активност и потенциал за бързо включване в заетост при подходяща подкрепа.

Реализацията на младите хора на пазара на труда е основна задача за министър Борислав Гуцанов и екипа на Министерството на труда и социалната политика.

Още през месец май той представи пред Народното събрание различни инициативи на Министерството в тази посока. Тогава беше дадено началото на две процедури с общ бюджет от 106 млн. лв. за насърчаване на предприемачеството и за подкрепа на млади хора без професионален опит.

Съществен принос за постигнатите резултати имат и проекти по Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 като "Младежка заетост+“, по който има над 12 000 заявки от работодатели за над 22 000 работни места, и "Младежки практики“ с подадени близо заявки за над 2000 свободни позиции. По проект "Започвам работа“ са идентифицирани над 9700 неактивни младежи, а близо 2000 са включени в заетост.

Агенцията по заетостта продължава да работи в тясно партньорство с висши училища, общини, работодатели и неправителствени организации, за да улесни прехода на младите хора от образование към трудова реализация.








Статистика: