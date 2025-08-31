ЗАРЕЖДАНЕ...
|Президентът: Идеалите на Алеко Константинов са живи и ще пребъдат
И днес следовниците на Алеко Константинов, водени от устрема на родолюбието, от стремежа да опознаваме и опазваме богатата българска природа и да се развиваме като обединено от хуманни ценности общество, възпитават нашите млади хора в здравословен и природосъобразен начин на живота. Това заяви Румен Радев в подножието на Черни връх пред участниците в похода по повод 130-ата годишнина от основаването на Българския туристически съюз.
Тази сутрин три лъча ентусиасти се отправиха към най-високия връх на Витоша, за да отбележат годишнината на организираното туристическо движение у нас, началото на което е дадено по инициатива и под ръководството на писателя и общественик Алеко Константинов. Участниците от трите маршрута, сред които и президентът Румен Радев, се събраха на Черни връх, където се състоя Националният туристически събор. Там държавният глава приветства любителите на българската природа и удостои Българския туристически съюз с Почетен знак на президента по повод 130-годишнината от създаването му. Отличието е за изключителните заслуги на съюза в развитието на туристическото движение у нас.
"Вече 130 години Българският туристически съюз, следвайки традицията на Щастливеца, продължава да изгражда и стопанисва хижи и пътеки, да организира походи, състезания, събори, за да развива туристическата култура на България“, заяви Румен Радев, като изрази благодарност към ръководството и членовете на организацията за отдадеността към благородната обществена мисия. Държавният глава поздрави и всички участници в прехода, които са изкачили върха, въпреки нелеките метеорологични условия днес. "Вие показахте, че духът на Щастливеца и неговите идеали за просветена и красива България са живи и ще пребъдат“, обърна се президентът към хората. Председателят на Българския туристически съюз Венцислав Венев връчи на президента икона на Св. Георги Победоносец от името на организацията.
Президентът Румен Радев отличи и победителите в състезанието по планинско бягане "Витоша рън 2025".
