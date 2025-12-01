Президентът: Изходът е само един - оставка и предсрочни избори!
©
"Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона.
Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт.
Изходът е само един: оставка и предсрочни избори", коментира Радев.
/
Димитър Манолов: Хубаво е, когато бутнеш едно правителство, да знаеш какво ще правиш след това
01.12
Проф. Милена Стефанова: Протестът от миналата седмица, който беше директно ориентиран срещу бюджета, постигна своята цел, не знам какво да очаквам за тази вечер
01.12
Васил Велев: Работим добросъвестно и конструктивно, така че да не се провалят преговорите за бюджета
01.12
Петър Витанов: Протестът от "триъгълника на властта" създаде една изцяло нова политическа ситуация
01.12
Финансовият министър: През 2020 г. влязохме в чакалнята на еврозоната, президентът излезе, вдигна юмрук и стартира политическата нестабилснсот. Сега сме свидетели на същото
30.11
