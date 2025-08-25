ЗАРЕЖДАНЕ...
|Президентът: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството
"Как по-точно го правя, след като подарих голяма инвестиция на кабинета? В началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като "Райнметал", за когото управляващите могат само да мечтаят, да инвестира финансов ресурс и върхови технологии в нашата оръжейна индустрия. Ще продължа да правя всичко за страната, независимо кое е правителството и дали е компрометирано", допълни Радев.
По думите му два месеца кабинетът е мълчал за предложението му за началника на НСО. "Това опровергава претенциите за спешност при назначаване на службите. Посланиците са съгласувани миналата седмица най-сетне пакетно. Направих компромиси. Продължавам да чакам предложенията на МС за ключови столици, като например Вашингтон. Призовавам тенденцията за временно управляващи посолствата да не се превръща в норма, което вече се случва", каза още държавният глава.
Радев заяви, че главният секретар на МВР е наистина важен пост, затова през тази седмица с негов указ ще стане ясно името на новия титуляр.
