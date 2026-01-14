Румен Радев, предаде ФОКУС.
Президентът посочи в отговор на въпрос дали е решил за датата на следващите парламентарни избори, че това зависи от цялата конституционна процедура и от т.нар. "домова книга“. Той напомни, че с посочените в нея трябва да се проведат разговори и да се уточни какъв ще бъде съставът на служебния кабинет, а също така в основния закон са предвидени и консултации с политическите партии именно за състава на този кабинет. Запитан спрял ли се е на конкретно име за служебен премиер, с оглед на това, че част от посочените предварително са се отказали, държавният глава посочи, че този въпрос трябва да бъде отправен към хората, посегнали на Българската конституция, за да се стигне до този списък, който съвсем спокойно може да ни доведе до блокаж. "Ние имахме в близкото минало такива ситуации, които бяха на ръба да стигнем до този блокаж“, напомни държавният глава.
И допълни: "Ще ви осведомя скоро кога и на кого ще връча третия мандат, но големият приоритет в момента са изборните промени".
Румен Радев подчерта, че очаква отговорност от всеки от възможните служебни премиери, "защото всеки един, когато е приел този пост, вече е записано, че може да бъде и служебен министър-председател“. Президентът допълни, че "ремонтът“ на Конституцията е изкривил професионалната характеристика на заемащите тези длъжности, защото на тях се гледа преди всичко като на потенциални министър-председатели, а не толкова като на професионалисти в своята област.
На въпрос дали президентът ще участва на предстоящите избори, Радев отговори: "Аз съм положил клетва във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа и ще продължа да го правя, но нека управляващите се замислят какво къса доверието им с гражданите и противопоставя институциите".
И добави още: "След толкова много приказки явно има такава партия и мога да кажа, че това е партията на антимафиотския консенсус, която настоява за честни избори и обединява всички демократи отляво и отдясно, без значение къде членуват и без значение дали изобщо са политически активни, защото всички ние имаме нужда от честни избори и от демократично и свободно развитие, добави държавният глава, запитан за негова партия".
Президентът: НС има нужда от време, за да направи изборни промени
Актуални теми
Анонимен
преди 1 ч. и 47 мин.
Честния военен, защо не се допита за Боташ до хората, че сега да ти плащаме простотийте?
