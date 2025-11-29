Румен Радев пред журналисти.
"Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа, но нека не се заблуждаваме. Докато хазната ни е в ръцете на коалиция "Магнитски", парите ни ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни "Фалкони", бизнесът ще продължава да бъде потискан, а младите ще търсят работа зад граница", каза държавният глава.
Според Румен Радев този бюджет е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната. "Влизаме прибързано и с антиевропейско управление", категоричен бе той.
"Депутатите, които се крият от избирателите зад стените на парламента, са недостойни да представляват българския народ", коментира още той.
Президентът: Приветствам всички хора, които надигат глас и напомнят на социопатите в парламента, че България е демокрация
©
Още по темата
/
Хампарцумян за бюджета: Трябва да се правят компромиси, за да може след няколко години да гоним цели
28.11
Делян Пеевски: Няма да позволя на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората
28.11
Още от категорията
/
Петър Петров от ВМРО: По идея на Асен Василев държавата ще назначава партийни секретари в държавни фирми
10:59
Семейството на Коцев: Филип Буков организира кампания за набиране на средствата за покриване на гаранцията
27.11
Проф. Румяна Коларова за Бюджет 2026: Пренебрежението към Тристранния съвет изигра лоша шега на управляващите, дръпна дявола за опашката
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.