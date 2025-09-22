ЗАРЕЖДАНЕ...
|Президентът Радев: Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост
Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни, които обявиха България за независима държава. След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдеще.
Но Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост, който трябва да следваме и днес. Наивно и опасно е да очакваме друг да решава проблемите ни и отстоява националните ни интереси. Длъжни сме да следим и настояваме институциите да изпълняват народната воля. Да предявяваме своите демократични права.
Независимостта означава да сме суверенни в отношенията си със света и свободни в изявата на своята демократична воля. Да браним тези си права от всяко посегателство. Успехът ни е възможен само ако в България правото е тъждествено на справедливостта, а Конституцията и законите стоят над всяка политическа корист.
Независимостта на България днес е наш общ дълг и обща отговорност!
Честит празник!
Официален поздравителен адрес на президента Румен Радев по повод Деня на независимостта на България.
