Президентът Илияна Йотова коментира пред журналисти решението на Борислав Сарафов да напусне поста на и.ф. прокурор.

"Вчера казах, че това ще бъде негово лично решение и преценка, днес той го направи. За мен това е необходима, но само първа стъпка. Оттук-нататък на ход е Народното събрание. Надявам се с максимален консенсус да се преодолеят както изтеклите мандати, така и прозрачно да бъде избран нов ВСС, който да гарантира прозрачността на всички процедури, защото това е работа и отговорност на политиците", заяви Йотова.

"Моята лична преценка е, че това отдавна трябваше да се случи, защото когато няма достатъчно аргументи за това оставане и има безкрайно дискусии дали е законно, или не - по-добре беше да напусне отдавна", каза още президентът.

Burgas24.bg припомня още, че след решение на прокурорската колегия на ВСС от днес мястото на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор заема един от неговите заместници - Ваня Стефанова.