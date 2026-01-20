вчерашното последно обръщение на Радев към нацията, в което той обяви намерението си да напусне поста си.
"Утре ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България. Държа да отбележа, че за тези 9 години - президент и вицепрезидент можем да работим ефективно и в синхрон, обединени в обща цел", коментира Радев.
Няма законов срок, в който КС да разгледа молбата на президента, но се очаква това да стане максимално бързо.
След освобождаването на Радев функциите на държавен глава до края на мандата, който приключва на 22-ри януари догодина, ще поеме вицепрезидентът Илияна Йотова.
За първи път в 33-годишната история на президентската институция държавен глава се оттегля от поста предсрочно.
Президентът депозира оставката си пред Конституционния съд
Актуални теми
ZyklonB
преди 59 мин.
Всяко чудо за три дни! Лапнишараните ще гласуват за поредният спасител и обединител на нацията само за да им докаже ,че той е там да служи на джуджето ,а не на България
Сергей Пройчев
преди 1 ч. и 0 мин.
какъв пророк е бил Дядо Вазов-кръстил е селския идиот Мунчо.Как му лепна тоя прякор на резидента като ръкавичка на ръчичка.
един тракиец
преди 1 ч. и 11 мин.
Радев до сега: против ЕС, против Нато, против еврото, против модерно въоръжена българска армия, за Русия, за руските схеми (тип Боташ). Това ли е новият "спасител" на България?
Незнам
преди 1 ч. и 42 мин.
Е поне доказа, че не е обединител на нацията и работи за собствена партия по време на президентството! За това беше и това тролене и насъскване на партиите една срещу друга, че и обществото, просто човекът си искал да си прави партийка!
Кошмар
преди 2 ч. и 44 мин.
хубаво ще се наеграе !
