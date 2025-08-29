ЗАРЕЖДАНЕ...
|Президентът издаде указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Президентът възлага изпълнението на указа на министъра на вътрешните работи.
Припомняме, че във вторник премиерът Росен Желязков каза пред медии, че именно Рашков е предложението на правителството за поста и е съгласувано с президента.
Ден по-късно това беше потвърдено и утвърдено на заседание на Министерски съвет.
