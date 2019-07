Президентът наложи вето върху закона за договорите за F-16

© Държавният глава Румен Радев наложи вето върху Закона за ратифициране на сделката за закупуването на изтребители F-16 от САЩ. Ветото се отнася за международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD "Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги" (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR "Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване" (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), приет от 44-то Народно събрание на 19 юли 2019 г.



Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Поради голямата обществена значимост на този въпрос президентът ще направи изявление след държавното си посещение в Хърватия на 24 юли в 18.00 часа на "Дондуков“ 2.