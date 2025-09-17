Президентът няма да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

© Президентът Румен Радев няма да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС. Това стана ясно от коментара му пред журналисти.



"Вече съм отговорил писмено с "не", каза държавният глава.



"Приключих съгласувателната процедура с правителството", допълни Румен Радев.