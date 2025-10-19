Сподели close
Президентът Румен Радев пристигна в Смолян с личния си автомобил и бе посрещнат с аплодисменти, предаде репортер на "Фокус".

Заедно с него е и съпругата му Десислава Радева.

Припомняме, че президентът на Република Унгария г-н Тамаш Шуйок е на посещение в България. По-рано Радев и Шуйок посетиха Бачковския манастир.

На въпрос какво мисли унгарският му колега за това, че се движи с личния си автомобил, президентът Радев лаконично коментира: "Ние сме в много добри отношения, той разбира всичко".