Румен Радев:
Преди девет години ми гласувахте доверието да работя за България на поста президент. Направихте го отново през 2021 година. Чест и отговорност, които се стараех да оправдая във всичките си действия. Заедно преживяхме редица кризи, атаките на олигархията срещу демокрацията и големите протести от 2020 и 2025 година. Обстоятелствата наложиха седем пъти да назначавам служебни правителства. Да отстоявам в рамките, разбира се, на своите правомощия, държавният и обществен интерес. Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България.
Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание. Затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки. Съзнавам какво не успях да свърша, но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за това мое решение.
Благодаря на всички, които ми вдъхвахте кураж, благодаря на студентите, които ме зареждаха с енергия в препълнените зали в университетите. Навсякъде, където бях, имаше пълни зали с млади хора и надежда за бъдещето на България, благодаря на всички честни хора, чиито ръкостискания ми вливаха сили, на патриотите зад граница, които носят България в сърцето си. Благодаря на целия ми екип. Благодаря и на моята съпруга, която беше най-силната ми опора в най-добрите и най-трудните ми моменти. Утре ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България!
На поста президент ще застане Илияна Йотова.
Актуални теми
Nereale
преди 8 мин.
Ще ми вземете дядовия и двамата промити мозъци какво ви харесва последните години та сте си забили подутите езици в гъзовете на крадци толкова ли сте прости нали искаме нещо ново видяхме ги и шишовци и бойковци и патриоти ето го новото по зле няма на къде ние отдавна сме на дъното дано се вразумете народа изстрадалия народ е не тоя на хранилка от него нужда нямаме
Десен2
преди 59 мин.
Ще вземе до 20%.
_Itzo_
преди 1 ч. и 1 мин.
Ще вземе 30% и после кво, ще го видим
