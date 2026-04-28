Президентът Илияна Йотова подписа указ, с който свиква 52-рото Народно събрание за първо заседание, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

То ще се проведе в 10:00 ч. на 30 април, четвъртък.

Указът на Йотова е на основание чл. 75 от Конституцията.

В рамките на първото заседание президентът ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители, а новите депутати ще трябва да изберат председател и зам.-председател на Народното събрание, както и да определят парламентарните групи.