ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Президентът с голяма новина от Германия, другата седмица в България идват няколко мощни компании
Той се срещна с германския си колега Франк-Валтер Щайнмайер в рамките на двудневната си визита във федералната република.
"Да има нови инвестиции във важни области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика и интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие. В началото на следващия месец предстои някои компании да посетят България и да говорим по тези въпроси. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството на Airbus", коментира президентът.
За производстото на Airbus
"Компанията Aerotec участва в производството на Airbus. Имахме сериозни разговори още през февруари с ръководството на компанията в Мюнхен, така че те ще дойдат през септември в България. Ние ще организираме срещи и с българския бизнес и с правителството. Надявам се да се възползват максимално и тези визити да не се превръщат в ПР кампании на определени политически лидери", каза държавният глава.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Хакерската група "Народная CyberАрмия" атакува Техническия универ...
11:30 / 28.08.2025
Доведоха Паскал в КПКОНПИ
11:29 / 28.08.2025
Очаква ни само още един отоплителен сезон, когато ще имаме изравн...
11:05 / 28.08.2025
Бащата на убиеца от Първомай: Синът ми бе съсипан от раздялата, с...
11:02 / 28.08.2025
За призванието няма пол: Това са редник Кристина Теова и редник С...
11:09 / 28.08.2025
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
10:24 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Бургаски квартал и няколко села в околността остават без вода днес
10:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета