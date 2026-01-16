Румен Радев ще връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-вия парламент.
Папката ще бъде дадена на представители на "Алианс за права и свободи" в 10.00 часа, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Дотук се стигна след като в началото на седмицата ГЕРБ-СДС върна нереализиран първия мандат, а в сряда ПП-ДБ също получиха и върнаха веднага неизпълнен втория мандат.
Ако и третият опит за съставяне на правителство се окаже неуспешен, президентът назначава служебно правителство.
Президентът ще връчи третия мандат на АПС днес
©
Още по темата
/
Министърът на енергетиката: Българите плащат една от най-ниските цени на електроенергия за битовите потребители в Европа
15.01
Желязков: Маришкият басейн може да бъде изключително важен за развитието на българската конкурентоспособност
15.01
Костадинов за третия мандат: Президентът свали маската си още преди да е започнало представлението
15.01
Още от категорията
/
Слави Трифонов: Никоя друга партия не може да ни нарежда да приемаме глупави закони или да ни казва как да гласуваме
14.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
21:07 / 15.01.2026
Няма да се гласува на изборите изцяло машинно, реши правната коми...
21:09 / 15.01.2026
Заплатите ще бъдат индексирани с 5%
16:56 / 15.01.2026
Трима са номинираните за европейски прокурор от България
16:09 / 15.01.2026
Желязков: Маришкият басейн може да бъде изключително важен за раз...
15:32 / 15.01.2026
Делян Пеевски: Няма да позволим да откраднат изборите
15:11 / 15.01.2026
Актуални теми
Сергей Пройчев
преди 54 мин.
другарят Радев е герой.Близва малки мички той.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.