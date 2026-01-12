Румен Радев връчи първия мандат на Росен Желязков. Той върна папката на момента, предаде репортер на ФОКУС.
“Това правителство за една година свърши огромна по обем работа и постигна стратегическите цели. Това правителство оцеля след 6 вота на недоверие. Подадената оставка не е политическо отстъпление. Политическото его в такива моменти е на последно място", каза Желязков.
"Аз ще върна мандата като неуспешен днес", допълни премиерът в оставка и призова изборите да се проведат възможно най-скоро и очерта датата 29 март като добра.
Президентът връчи първия мандат на Росен Желязков, той върна папката на момента
© ФОКУС
Още по темата
/
Алгафари: Всеки е свободен да сънува сънища. Радев намери тези хора, той ги лансира, той ги назначи в нарушение на Конституцията
08.01
Още от категорията
/
Българският посланик в Скопие след нападението: Притеснявам се за членовете на българската общност, които нямат защитата, с която се ползваме ние от посолството
11.01
Петър Стоянов: Вчера, преди 29 години, България беше на ръба на нещо, което приличаше на гражданска война
11.01
Шефът на НАП: Има известни неудобства при пазаруването с евро, закръглят цените с 6,7 или 10 евроцента
11.01
АПИ: 468 снегорина обработват републиканските пътища, движението се осъществява без затруднения при зимни условия
11.01
"Възраждане" алармира за над 64 млн. лева загуби в АЕЦ "Козлодуй" заради срив в производството
10.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Скиор загина в Пирин
09:00
Личен лекар: Очакваше се
09:21
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.