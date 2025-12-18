Румен Радев излезе с пост в социалните мрежи относно кончината на великия български спортист Боян Радев.
"Напусна ни големият Боян Радев - една от най-великите личности в историята на българската борба. Горд българин, който преследваше победата до последния си дъх и в спорта, и в живота. Човек с непреходни ценности и завети, които следват поколения атлети. Шампион, меценат, общественик, виден ценител на изкуството.
Дълбок поклон пред един от големите шампиони на българската борба, написа Румен Радев в профила си в Facebook.
Боян Радев Александров е първият двукратен олимпийски шампион в България.
Роден е на 25 февруари 1942 г. в с. Мошино (днес кв. Мошино на Перник). Състезател по борба класически стил, състезаващ се за "Спартак“-София.
Освен като борец, Боян Радев е известен и като виден колекционер и дарител. Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей. В музея, има наречена на неговото име зала "Дарение Боян Радев“експозиция са изложени ценни паметници колекцията му, над 170 експоната – икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики, между които три мраморни римски портрета от ІІ-ІІІ век сл. Хр., изпълнени от неизвестен даровит скулптор.
Сред оброчните релефи преобладават посветителните паметници на Артемида, представени в архаичната иконография като покровителка на природата и живота, което може да се свърже със старата тракийска почит към Великата богиня майка в хипостазата ѝ на Потния терон.
Радев дарява на НИМ и всички свои награди и отличия от борбата.
Три пъти е обявяван за спортист №1 на България.
Радев е приет в "Залата на славата" на световната борба, удостоен е с най-високото отличие на Международната федерация по борба - "Златна огърлица".
Легендата получава и признание от МОК. Носител е на два приза на МОК, едниният е "Пиер дьо Кубертен", а другият - "Спортът и изкуството", който му се присъжда като на един от най-големите колекционери.
През 2002 година Радев получава най-високото държавно отличие - орден "Стара планина", първа степен.
Президентът за Боян Радев: Човек с непреходни ценности и завети
