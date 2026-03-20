Илияна Йотова поздравява българските мюсюлмани по случай празника Рамазан Байрам.
"В днешния разделен и конфликтен свят традицията на Рамазан Байрам ни припомня силата на споделянето, съпричастността, подадената за помощ ръка. Припомня ни най-ценния урок на дедите ни – да живеем в мир и толерантност. Урок, който да предаваме на децата си", посочва в приветствието си държавният глава.
Йотова изтъква, че България е пример за държава и общество, в което всички етноси и вероизповедания живеят в разбирателство и споделят и радостите, и тревогите си. “Обща е молитвата ни, независимо в какъв храм и на какъв език се молим. Молитвата ни е за сигурна, справедлива и перспективна България", подчертава президентът.
Президентът за Рамазан Байрам: Обща е молитвата ни, независимо в какъв храм и на какъв език се молим
