При обработени малко над 87% протоколи в РИК към 9.00 часа "Прогресивна България" води с 44.564% с 1 247 414 гласа, пише ФОКУС.

По последна информация ПП-ДБ с 376 640 гласа и 13.455% от вота са на втора позиция.

Трети се нареждат ГЕРБ-СДС с 372 600 и 13.311% от гласовете.

В новото правителство влизат и ДПС с 170 284 гласа и 6.083% от вота, следвани от "Възраждане" с 122 625, което са 4.381%.

Под бариерата от 4% за сега остават МЕЧ с 91 012 гласа - 3.251%. Величие с 8 624 гласа - 3.166% и БСП с 84 233 гласа - 3.009%, следвани от "Сияние" с 84 093 гласа - 3.004%.

АПС събраха 39 628 от вота -1.416%, а ИТН с 21 016 гласа - 0.751%.