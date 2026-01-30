При акция задържаха известни автоджамбази с интересни прякори
Става дума за известни на полицията автоджамбази.
По информация на bTV това са Цветан Любенов - Пръжката, Ваньо Борисов - Калимана, Иван Илиев - Ванко.
Шофьорът, предизвикал катастрофата с бившия кмет на Червен бряг, има множество актове за нарушения
