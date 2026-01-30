Сподели close
Трима са задържани при акция на СДВР в района на с. Волуяк.

Става дума за известни на полицията автоджамбази.

По информация на bTV това са Цветан Любенов - Пръжката, Ваньо Борисов - Калимана, Иван Илиев - Ванко.