|При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
Това каза в "Лице в лице след Новините“ по bTV Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
По думите му линията на бедност се изчислява по европейска методика и се актуализира с инфлацията.
"Тя се изчислява като се взима 60% от медианния доход на така наречената еквивалентна единица. Тоест, ако подредим условно всички граждани на републиката от най-ниско доходния до най-високо доходния, медианният - този, който е точно по средата с по-малки доходи и с по-големи, има равен брой жители на България. Този нетен доход, от него се взима 60%“, обясни той.
По думите на Васил Велев при изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива.
"Така, и минималната работна заплата трябва да зависи от редица параметри, а тя при нас зависи само от един - от средната работна заплата, при това неправилно изчислен, сравнява се брутна и средна. И синдикатите под сурдинка признават, че директивата не е въведена правилно“, коментира той.
Според Велев увеличаването на осигуровките би било груба грешка.
"Всъщност тези предложения се правят, защото имаме увеличени разходи. Ние живеем не според чергата си много отдавна, от няколко години, след 20-а година всъщност харчим много повече, отколкото заработваме“, добави той.
Той не е привърженик и на въвеждането на 4-работна седмица, защото по думите му тя би довела до това да произвеждаме по-малко, да имаме по-малки доходи и по-нисък стандарт на живот.
