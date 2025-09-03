Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
Автор: Екип Burgas24.bg 11:09Коментари (0)79
©
"С 15% се увеличи минималната работна заплата тази година. Средната работна заплата се увеличи с 12%. А линията на бедност се увеличава много повече – с 20%. Тоест, много повече хора ще попаднат под тази линия и ще имат право на такива социални подкрепи. Всъщност, винаги ще има хора под линията на бедност, колкото и богато да обществото. 15-20 на сто е нормален процент, изхождайки от начина, по който се определя тази линия.“

Това каза в "Лице в лице след Новините“ по bTV Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

По думите му линията на бедност се изчислява по европейска методика и се актуализира с инфлацията.

"Тя се изчислява като се взима 60% от медианния доход на така наречената еквивалентна единица. Тоест, ако подредим условно всички граждани на републиката от най-ниско доходния до най-високо доходния, медианният - този, който е точно по средата с по-малки доходи и с по-големи, има равен брой жители на България. Този нетен доход, от него се взима 60%“, обясни той.

По думите на Васил Велев при изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива.

"Така, и минималната работна заплата трябва да зависи от редица параметри, а тя при нас зависи само от един - от средната работна заплата, при това неправилно изчислен, сравнява се брутна и средна. И синдикатите под сурдинка признават, че директивата не е въведена правилно“, коментира той.

Според Велев увеличаването на осигуровките би било груба грешка. 

"Всъщност тези предложения се правят, защото имаме увеличени разходи. Ние живеем не според чергата си много отдавна, от няколко години, след 20-а година всъщност харчим много повече, отколкото заработваме“, добави той.

Той не е привърженик и на въвеждането на 4-работна седмица, защото по думите му тя би довела до това да произвеждаме по-малко, да имаме по-малки доходи и по-нисък стандарт на живот.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Цветлин Йовчев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Не мож...
09:32 / 03.09.2025
Бойко Борисов: Това правителство не е изгодно за ГЕРБ, но съм дал...
09:21 / 03.09.2025
Пригответе се за големите задръствания
09:17 / 03.09.2025
Среброто е индустриален метал за разлика от златото, но го догонв...
09:01 / 03.09.2025
Майка на седмокласник атакува в съда новия формат на НВО
08:46 / 03.09.2025
Проучване: 56% от българите мислят, че ЕС следва да играе по-голя...
08:42 / 03.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
В морето в Созопол се появи този кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
10:42 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Сафрид има само на тези две места по Южното Черноморие
10:59 / 01.09.2025
Конкурентна на Джъмбо верига се е запътила към България
17:22 / 01.09.2025
Пияни украинци опитаха да нахлуят в хотел в Слънчев бряг, единият свърши в болница
10:19 / 01.09.2025
Актуални теми
Бури и градушки 2025 г.
51-ото Народно събрание
Кабинетът "Желязков"
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: