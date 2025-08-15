Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
При какви условия и кога ще ни таксуват при обмяната на монети и банкноти от лева в евро?
Автор: Десислава Томева 09:16Коментари (0)205
©
След изтичането на 6  месеца от датата на въвеждане на еврото банките могат да въведат такса за услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой, както и за внасяне и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове по сметка.

След изтичането на 6 месеца от датата на въвеждане на еврото "Български пощи“ ЕАД също може да въведе такса за услугата за обмен на банкноти и монети от левове в евро в брой.

До изтичане на 12 месеца от датата на въвеждане на еврото  банките не могат да отказват извършването на услугите по обмяна. "Български пощи“ ЕАД, само в населени места, където няма офиси или клонове на банки, не може да отказва извършването на тези услуги по обмяната, освен при липса на касова наличност.

След изтичане на 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България  банките и "Български пощи“ ЕАД могат да преустановят услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой.



Още по темата: общо новини по темата: 1189
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
14.08.2025 »
14.08.2025 »
13.08.2025 »
предишна страница [ 1/199 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НСИ: Месечната инфлация е 1.7%, а годишната 5.3%
12:30 / 15.08.2025
Експерт: Ако служител отиде да вземе детето си от училище и след ...
12:32 / 15.08.2025
Борис Бонев: На всички ни писна от татини синчета с БМВ-та, Аудит...
12:16 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев - виновникът за тежката катастрофа в Соф...
12:02 / 15.08.2025
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
12:23 / 15.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за са...
11:20 / 15.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:34 / 14.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Учени издадоха предупреждение за силно земетресение, което ще промени историята на САЩ
17:31 / 14.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Войната в Украйна
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Държавата разпродава имоти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: