Излязоха първите резултати от паралелното преброяване на агенция "Тренд“ от предсрочните парламентарни избори. Според данните при 60% обработена извадка, "Прогресивна България“ води убедително с 45,9% от гласовете. На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС с 13,1%, следвана от ПП-ДБ с 11,4%. ДПС получава 6,0% подкрепа, а "Възраждане“ – 4,3%.

Под изборната бариера остават АПС (3,2%), МЕЧ (3,0%), "БСП – Обединена левица“ (2,9%), "Величие“ (2,9%), "Сияние“ (2,8%), ИТН (0,7%) и "Синя България“ (0,5%).

Паралелното преброяване на агенция "Мяра“ при 65% изпълнение на извадката също поставя "Прогресивна България“ на първо място – с 44,4%. ГЕРБ-СДС заема втората позиция с 11,8%, а ПП-ДБ е трета с 11,0%. Следват ДПС с 8,4% и "Възраждане“ с 4,1%. Изследването е възложено и финансирано от NOVA.