При тези симптоми - задължително на ревматолог!
Д-р Пенев обясни, че ревматологията се занимава с три групи заболявания: възпалителни ставни заболявания, системни заболявания и дегенеративни ставни заболявания. Най-често се среща ревматоиден артрит. Системните заболявания атакуват повече от един орган или система. Към дегенеративните спада артрозата – изтъняване на хрущяла и образуване на шипове.
Според д-р Пенев забавянето на диагнозата става заради същността на самото заболяване, което атакува различни системи. "Това е нормално и в световен мащаб. В България ревматологията е недобре позната дори сред лекарите. Причината може би е в краткия студентски курс. Някои прояви са неспецифични и диагнозата се състои в обобщаването на всички данни. Твоа е въпрос на интерпретация на набор от данни", каза д-р Богдан Пенев и подчерта, че ревматично болните трябва да си поставят ваксина против грип и пневмококова ваксина.
