|При уредите, чието тегло надхвърля 100 кг, увеличението на цените е най-голямо
Най-засегнати са пералните, хладилниците и големите телевизори, чието тегло често надхвърля 100 кг. При тях увеличението е най-осезаемо – средно около 80 лева на уред, обяснява пред БНТ Емил Манолов, управител на магазин за техника в София.
Таксата се изчислява на килограм и се плаща от вносителите и производителите, което автоматично я добавя към крайната цена за потребителя. При леките устройства, като смартфоните, екотаксата остава под 3 лева за килограм.
Според Манолов това е "еднократно увеличение“, каквото се случва и в други държави. Въпреки прогнозите за скок в цените още през пролетта, данните на НСИ за юни показват минимални промени – готварските печки са поскъпнали с 0,2%, а хладилниците дори са поевтинели с 0,6%.
Междувременно митата, обявени от Доналд Тръмп върху вноса от Китай, ще засегнат основно потребителите в САЩ. "Ефектът върху Европа е минимален, тъй като тук китайската техника влиза почти без мита“, коментира финансовият анализатор Димитър Георгиев. Според него, евентуално може да се стигне до заливане на европейския пазар с по-евтини китайски стоки.
Износът на България за САЩ е около 2% от общия – под 2 млрд. евро, което прави влиянието на търговските мерки отвъд океана върху българския бизнес по-скоро косвено.
