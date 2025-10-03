ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Приеха Програма за компенсиране на разходите за електрическа енергия
По програмата ще се предоставят компенсации чрез търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция, производителите на електрическа енергия, продаващи директно на крайни небитови клиенти, или оператора на организиран борсов пазар на електрическа енергия на базата на количествата активна електрическа енергия, върху които по принцип следва да се начисли цена "задължение към обществото“.
Компенсацията ще се предоставя еднократно на всеки отделен период от шест месеца, считано от 01.07.2025 г. до 30.06.2026 г. Тя се изчислява като подкрепа за всеки потребен 1 MWh като разлика между постигнатата среднопретеглена цена за шестмесечие за базов товар на сегмента "Ден напред“ на "Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), и определената за периода базова цена. За настоящия регулаторен период е определена базова цена в размер на 240 лв./MWh. Тя може да бъде променяна с отделен акт на Министерския съвет за следващ регулаторен период.
Мрежовите оператори - ЕСО ЕАД и електроразпределителните дружества, също ще бъдат компенсирани заради високите цени на електрическата енергия, която купуват за своите технологични нужди.
Средствата за плащане на компенсациите по програмата се осигуряват от наличния ресурс във Фонд "Сигурност на електроенергийната система".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МВнР: Задържаният в Израел българин Васил Димитров е добре
17:19 / 03.10.2025
Томислав Дончев с голяма новина за парите по ПВУ - България получ...
16:57 / 03.10.2025
България обмисля строителство на гигафабрика за изкуствен интелек...
16:33 / 03.10.2025
Издирват човек на "Елените", хора отказват да се евакуират!
15:40 / 03.10.2025
Митов пътува към Бургас заради тежкото положение
15:19 / 03.10.2025
Петър Ганев: Увеличението на вноската за пенсия с 3 пр. пункта ще...
15:28 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в региона
08:44 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета