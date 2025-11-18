Приеха на първо четене в комисиите на НС проектобюджетите на ДОО и НЗОК
©
В Бюджет 2026 е предвидено минималната работна заплата от 1 януари да бъде 620 евро, а всички пенсии да се увеличат по "швейцарското правило". Заложени са дефицит от 3% и нов държавен дълг до 10,44 млрд. евро. Включени са и данъчни промени – повишаване на данъка върху дивидента от 5 на 10%, както и по-висок максимален осигурителен праг.
Бюджетът на Касата за 2026 г. е 5,57 млрд. евро, което представлява около 15% увеличение спрямо настоящия. Здравноосигурителните плащания се повишават с 10 процентни пункта.
Предвиден е трансфер от 260 млн. евро от централния бюджет за допълнително заплащане на дейности на лечебните заведения, за възнаграждения на младите лекари, акушерките медицинските сестри.
По-рано през деня финансовият министър Теменужка Петкова обяви, че това е възможният бюджет, а дали ще има коледни надбавки за пенсионерите за Коледа- зависи от изпълнението на бюджета.
Още по темата
/
Делян Добрев: Предупредих целия парламент да не гледа в очите Асен Василев, защото той хипнотизира
16.11
Експерт: Средната работна заплата при работника ще бъде натоварена с 20 лв. на месец. Тоест - никой няма да умре от глад
13.11
Още от категорията
/
НОИ ще плаща днес
08:48
"Продължаваме Промяната" за Коцев: Правосъдието не може да бъде използвано като инструмент за политически натиск!
17.11
Иво Христов: Въпросът за многомилиардните активи е обект на договорки между Вашингтон и Москва, а ЕС и България са само зрители и изпълнители
16.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.