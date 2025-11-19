Приеха промени, свързани с въвеждането на еврото в България
Предвижда се хората, които ще кандидатстват за отпускане на финансови помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, да декларират своите доходи в евро. С промените в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях се регламентира, че кандидатите за приемни родители трябва да декларират средномесечния доход на членовете на семейството в евро.
Предвижда се таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги да се заплащат в евро. Плащането им в левове ще е възможно само до края на месец януари 2026 г.
