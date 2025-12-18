На второ четене депутатите приеха промени в Кодекса на труда. Законопроектът беше приет със 166 гласа "за", против гласуваха 9, а "въздържал се" отново 9.Досега беше предвидена възможност родителите на деца, ненавършили осем години, да работят с гъвкаво работно време. С промените се дава възможност от това да се възползват и родителите (осиновителите) на деца до 12 години.Първоначално се предвиждаше това да важи само за лятната ваканция, но сега на второ четене се прие възможността за през цялата година.